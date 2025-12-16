پخش زنده
شیوع آنفلوآنزا در استان اردبیل به ویژه در میان قشر دانشآموز، زنگ خطر جدی برای حوزه بهداشت و آموزش به صدا درآورده است، از یک سو والدین بر تعطیلی کلاسها تمایل دارند و از سوی دیگر مسئولان آموزش و پرورش بر استمرار فرایند حضوری تعلیم و تربیت اصرار میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فصل سرما با گسترش آنفلوآنزا همراه است و ابتلا به آن به ویژه در محیطهای آموزشی امری طبیعی است، اما باید تدابیری همچون تعطیلی موقت یا الزامات بهداشتی اندیشیده شود تا از غیبتهای غیرموجه یا موجه در اثر ابتلا به بیماری کاسته شود و تعلیم و تربیت نیز لطمه نخورد.
طبق اعلام فرمانداری خلخال، یک پنجم دانشآموزان و به عبارتی یک هزار و ۵۰۰ دانشآموز مدارس در این شهرستان به علت درگیری با آنفلوآنزا از حضور در کلاسها باز ماندهاند و این امر نمایانگر شدت نفوذ بیماری در اماکن و مراکز آموزشی است.
محیطهایی که به دلیل تراکم جمعیت، خود به کانون اصلی سرایت مستقیم ویروس از دانشآموزی به دانشآموز دیگر تبدیل و به تبع خانوادهها نیز درگیر ویروس میشوند؛ البته دغدغه متولیان آموزش و پرورش نیز بجا و ارزشمند است، اما باید این مسیر به کمترین هزینه از حیث عقبماندگی تحصیلی و همچنین کمترین میزان ابتلا به آنفلوآنزا ختم شود.
بنا بر گزارشهای واصله از مراکز درمانی، متاسفانه این موج بیماری جان یک نفر را نیز گرفته است و نگرانیها در برخی شهرستانهای استان نسبت به استمرار شیوع بیماری وجود دارد و خانوادهها خواستار تصمیمگیری قاطع و سریع برای تعطیلی موقت مدارس هستند تا از تداوم این چرخه انتقال جلوگیری شود.
در واکنش به این وضعیت، دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل وارد عمل شده و با اشاره به قدرت سرایت بالای سویه آنفلوآنزا، بر لزوم رعایت پروتکلهای پیشگیرانه و تزریق واکسن به گروههای در معرض خطر تاکید و بر استفاده از ماسک در فضاهای عمومی و شلوغ به عنوان یک الزام بهداشتی توصیه کرده است.
در این میان، همچنان مشکل اصلی بر سر تعطیلی مدارس باقی است و از یک سو، ضرورت حفظ سلامت عمومی و توقف شیوع در یکی از کانونهای اصلی یعنی مدارس ضرورت دارد و از سوی دیگر حضور دانشآموزان در کلاسها و حفظ فضای شاد آموزشی، برای سلامت روانی و تداوم یادگیری ضروری است و نباید به سادگی تعطیل شود.
مردم انتظار دارند با توجه به هشدارهای دانشگاه علوم پزشکی و روند صعودی ابتلا، شاهد ابلاغ دستورالعملهای جدید و شفاف از سوی مسئولان باشند تا این بلاتکلیفی که هم سلامت و هم آموزش را تهدید میکند، هر چه سریعتر مرتفع شود.