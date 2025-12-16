با حمایت مستقیم صندوق نوآوری و شکوفایی، هیئتی متشکل از نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی برای حضور و ارائه توانمندی‌های خود در نمایشگاه بین‌المللی نانوفناوری ژاپن اعزام می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی نانوفناوری ژاپن که از مهم‌ترین رویدادهای صنعت نانو در جهان محسوب می‌شود، بستری برای ارائه تازه‌ترین دستاوردهای مواد پیشرفته، نانوکامپوزیت‌ها، نانوساختارها، تجهیزات اندازه‌گیری و فناوری‌های نوین در مقیاس نانو است.

بیست‌وپنجمین نمایشگاه نانوفناوری ژاپن (Tokyo Nano Tech 2026) از ۷ تا ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در توکیو برگزار می‌شود.

با هدف آشنایی با جدیدترین دستاوردها در حوزه نانوفناوری و کمک به بین‌المللی‌شدن دانش‌بنیان‌ها، یک هیات تجاری و فناوری شامل نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی به این نمایشگاه اعزام می‌شوند.

دانش‌بنیان‌های متقاضی حضور در این هیات تجاری و فناوری درخواست خود را در سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی به نشانی ghazaal.inif.ir ثبت‌نام کرده و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های 02179984000 و 09921609117 (کارگزاری توسعه آینده بازار نوآوری ایرانیان) تماس بگیرند.

یکی از خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان برای بازاریابی محصولات خود در بازارهای صادراتی، حمایت از اعزام هیات‎‌های تجاری و فناوری ایرانی (شرکت‌های دانش‌بنیان) و پذیرش هیات‌های تجاری و فناوری خارجی است.