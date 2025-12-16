امروز: -
دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای استان البرز

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت ۵۵۸۰ شهید استان البرز، امشب در محل برگزاری این همایش در کرج منتشر شد.
عکاس :سایت رهبری
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ - ۱۹:۰۰
