جلسه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به ریاست معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این جلسه مشاغل اختصاصی سه دستگاه اجرایی شامل وزارت ورزش و جوانان، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اعضای شورا در این نشست، ابعاد مختلف مشاغل اختصاصی این دستگاه‌ها را از منظر ساختار، مأموریت‌ها و انطباق با ضوابط و مقررات اداری بررسی کردند و دیدگاه‌های تخصصی خود را درباره ساماندهی و به‌روزرسانی این مشاغل مطرح کردند.

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به عنوان مرجع سیاست‌گذاری در حوزه سرمایه انسانی دولت، بررسی و اصلاح مشاغل اختصاصی دستگاه‌های اجرایی را با هدف افزایش کارآمدی، شفافیت و تناسب ساختار اداری دنبال می‌کند.

گفتنی است در این جلسه، سعید اوحدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز دقایقی در این جلسه حضور داشت و ضمن بیان خاطراتی از شهدای جنگ دوازده‌روزه و قدردانی از توجه سازمان اداری و استخدامی کشور به مسایل بنیاد بعنوان خادم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، بر اهمیت تداوم این رویکرد تأکید کرد.