استاندار زنجان گفت: مقابله مؤثر با قاچاق مستلزم اصلاح رویه‌ها، استفاده از فناوری‌های نوین، پرهیز از برخورد با خرده‌فروشان و تمرکز بر عناصر اصلی و بستر‌های شکل‌گیری قاچاق است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان استاندار زنجان، در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان با اشاره به گزارش ارائه‌شده از عملکرد کمیسیون‌های تخصصی، گفت: این گزارش نشان‌دهنده تلاش جمعی قابل قبول و موفقی است، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و چالش‌های موجود در حوزه قاچاق کالا، ارز، سوخت و رمزارزها، این حوزه نیازمند تلاشی مضاعف، هوشمندانه و کاملاً حرفه‌ای است.

وی با تأکید بر نقش مهم آگاهی‌بخشی عمومی در کاهش تقاضا برای کالای قاچاق افزود: تا زمانی که جامعه نسبت به پیامد‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی قاچاق کالا آگاه نشود، نمی‌توان انتظار موفقیت پایدار داشت. فرهنگ‌سازی، آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی هدفمند باید به‌عنوان یک رکن اساسی در کنار اقدامات اجرایی و نظارتی دیده شود.

استاندار زنجان با اشاره به تجربه موفق اجرای طرح پایلوت سوخت در کشور ادامه داد: قاچاق یک اقتصاد زیرزمینی، چندلایه و پیچیده است و هرگونه سیاست‌گذاری در این حوزه بدون اشراف اطلاعاتی دقیق و عمیق امکان‌پذیر نیست. کشف قاچاق صرفاً با اقدامات میدانی محقق نمی‌شود و باید مبتنی بر داده، سامانه‌های هوشمند و فناوری‌های نوین باشد.

صادقی با بیان اینکه زمانی که قاچاق از مبادی ورودی و شبکه‌های سازمان‌یافته به سطح خرده‌فروشی و دستفروشی می‌رسد، جز تحمیل هزینه‌های اجتماعی هیچ منفعتی برای نظام ندارد، افزود: تمرکز بر برخورد با معلول‌ها به‌جای ریشه‌ها و عوامل اصلی، نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند بلکه هزینه‌های اجتماعی، قضایی و نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد.

وی گفت: در این مسیر، رسانه‌ها، نهاد‌های فرهنگی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و باید با تولید محتوای آگاه‌کننده، پیامد‌های مصرف کالای قاچاق بر اشتغال، تولید داخلی و معیشت مردم را برای جامعه تبیین کنند.

استاندار زنجان با اشاره به حجم قابل توجه گردش مالی قاچاق در کشور گفت: اگر هزینه‌های کشف قاچاق را با میزان اثربخشی آن مقایسه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که روش‌های گذشته نیازمند بازنگری جدی است. باید ببینیم چه میزان از این منابع را توانسته‌ایم با اقدامات پیشگیرانه، اقناع اجتماعی و اصلاح فرآیند‌ها به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانیم.

وی تغییر رویکرد از نظارت صرفاً فیزیکی به نظارت هوشمند را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: استفاده از سامانه‌های نظارتی، فناوری‌های نوین از جمله ظرفیت‌های ماهواره‌ای در رصد ناوگان حمل‌ونقل و مدیریت هوشمند سوخت باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد و نتایج آن نیز به‌صورت شفاف به اطلاع افکار عمومی برسد.

استاندار زنجان به موضوع بازار ارز و فعالیت صرافی‌ها نیز اشاره کرد و گفت: هر زمان نیازی در بازار ایجاد می‌شود، وظیفه حاکمیت ایجاد مسیر‌های رسمی، شفاف و قابل نظارت برای پاسخ به آن نیاز است. اطلاع‌رسانی شفاف درباره این مسیرها، نقش مهمی در کاهش مراجعه مردم به بازار‌های غیررسمی دارد.

وی افزود: در حوزه خریدوفروش طلای ذوب‌شده نیز تا زمانی که جرم‌انگاری صورت نگرفته، می‌توان با کمک اتحادیه‌های صنفی، مسیر‌های قانونی و امنی برای حفظ سرمایه مردم و تأمین حقوق دولت تعریف کرد. تعامل و گفت‌و‌گو با اصناف و اطلاع‌رسانی دقیق به فعالان اقتصادی، از شکل‌گیری تخلفات ناخواسته جلوگیری می‌کند.

دکتر صادقی با تأکید بر نقش مؤثر اتحادیه‌های صنفی افزود: اتحادیه‌ها می‌توانند حلقه اتصال دولت و بخش خصوصی باشند و با آموزش اعضا، تبیین قوانین و مشارکت در نظارت مردمی، نقش مهمی در پیشگیری از قاچاق ایفا کنند.

وی در ادامه به موضوع استخراج رمزارز و مصرف انرژی پرداخت و گفت: برخورد صرف با دارندگان دستگاه‌های استخراج رمزارز راه‌حل پایدار نیست. باید نگاه فرآیندی و راهبردی داشت و با اطلاع‌رسانی شفاف درباره ضوابط قانونی، زمینه هدایت سرمایه‌ها به مسیر‌های مجاز و مولد را فراهم کرد.

استاندار زنجان همچنین خواستار تقویت زیرساخت‌های ارزی استان شد و افزود: ایجاد نمایندگی بانک‌های دارای خدمات ارزی و آگاه‌سازی فعالان اقتصادی نسبت به این ظرفیت‌ها، به تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و کاهش بستر‌های قاچاق کمک خواهد کرد.