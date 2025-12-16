پخش زنده
نخستین همایش بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق در خاش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گفت: بسیج نقشی محوری در تقویت همبستگی اجتماعی، ارتقای امنیت پایدار و پیشبرد توسعه متوازن در منطقه جنوب شرق کشور، برای تبیین ظرفیتهای علمی، فرهنگی و مردمی و حل مسائل و چالشهای منطقه دارد.
کامبیز نرماشیری در این مراسم با اشاره به جایگاه دانشگاهها در تولید فکر و گفتمانسازی، بر ضرورت پیوند علم، امنیت و توسعه تأکید کرد و گفت: همایش بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق میتواند بستری برای همافزایی نخبگان، مسئولان و اقشار مختلف مردم در مسیر پیشرفت پایدار منطقه باشد.
همچنین امامان جمعه شیعه و سنی و سران قبائل و طوایف، وحدت، انسجام اجتماعی و مشارکت مردمی را از مؤلفههای اصلی امنیت پایدار دانستند و نقش بسیج را در تقویت این مؤلفهها اثرگذار ارزیابی کردند.
در پایان این پیشنشست، بر استمرار نشستهای علمی و تخصصی و بهرهگیری از دیدگاههای نخبگان بومی بهعنوان مقدمهای برای برگزاری هرچه پربارتر نخستین همایش «بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق» تأکید شد.