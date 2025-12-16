پخش زنده
وزیر امور خارجه کشورمان با جمعی از مقامات مجلس دومای دولتی و شورای فدراسیون روسیه، به عنوان دو رکن پارلمانی این کشور دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ در این دیدار که به میزبانی «لئونید اسلوتسکی» رئیس کمیته امور بینالملل دومای دولتی برگزار شد، سیدعباس عراقچی با رؤسای کمیتهها، رؤسای گروههای دوستی پارلمانی با ایران در دوما و شورای فدراسیون درباره توسعه مناسبات دوجانبه گفتوگو کرد.
رئیس کمیته روابط امور بینالملل دومای دولتی روسیه در آغاز این دیدار ضمن خیرمقدم به وزیر امور خارجه و هیئت همراه گفت: باعث افتخار است که در ادامه تعاملات نزدیک روسیه و ایران، امروز درباره موضوعات مورد علاقه گفتوگو میکنیم.
اسلوتسکی با اشاره به اینکه حجم کنونی مبادلات تجاری ایران و روسیه هماینک افزون بر پنج میلیارد دلار افزایش یافته است، بر عزم مسکو در راستای توسعه بیش از پیش روابط با ایران تأکید کرد.
عراقچی نیز در آغاز این دیدار تصریح کرد: اراده جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه همه جانبه مناسبات با فدراسیون روسیه است.
وی با ابراز خرسندی از حضور در دومای دولتی روسیه خاطرنشان کرد: همکاریهای پارلمانی نیز به موازات مناسبات دو کشور در دیگر عرصهها به خوبی در حال تقویت است.
وزیر امور خارجه روز سهشنبه در ادامه رایزنیهای فشرده منطقهای برای دیدار و مذاکره با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و جمعی از مقامات سیاسی، پارلمانی و اندیشمندان این کشور وارد مسکو شد.
وزیر امور خارجه روز چهارشنبه نیز در دانشگاه «امگیمو» دانشگاه روابط بینالملل وزارت امور خارجه روسیه حضور خواهد یافت و در جمع اساتید و دانشجویان این دانشگاه سخنرانی خواهد داشت.
بنابر بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، عراقچی ظهر چهارشنبه در سفری رسمی به مسکو با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار و در ارتباط با موضوعات مختلف گفتوگو خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است: عراقچی و لاوروف در این دیدار درباره مسائل بینالمللی جاری از جمله موضوع برنامه هستهای ایران و مسائل منطقهای مورد علاقه طرفین تبادل نظر میکنند.