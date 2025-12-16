به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ابوالفضل سعیدزاده یزدی یکی از کارآفرینان جوان مهریزی است که از سال ۱۳۹۷ قدم به مسیر تولید انواع پوشاک ورزشی گذاشت.

کارگاه او در زادگاهش روستای خورمیز است و آنچه در این کارگاه تولید می‌شود، بر تن ورزشکاران رشته‌های مختلف ملی پوشیده می‌شود.

در حال حاضر ۱۲ تن از بانوان روستای خورمیز در این کارگاه مشغول به کار هستند و روزانه بیش از ۳۰۰ دست انواع لباس ورزشی تولید می‌کنند.