از سه راهی بی میدان تا ورودی و خروجی جایگاه سوخت و وضعیت نامناسب پل زیرگذر جاده یزد ـ مهریز را در شهروند خبرنگار ببینید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهروندان استان در قالب شهروند خبرنگار به ارسال سوژه‌های خود پرداخته و مسئولان نیز پاسخگوی این مشکلات و درخواست‌ها شده‌اند.

شهروندان از سه راهی بی میدان در مهریز، جایگاه سوخت با یک ورودی و خروجی در خورمیز، وضعیت نامناسب آسفالت جاده روستای کمکوئیه بهاباد، خطر سقوط تیربرق در مهریز، گلایه از وضعیت پل زیرگذر جاده یزد ـ مهریز گلایه داشته و تصویری از گزارشگری کودک پنج ساله از بارش باران ارسال کرده‌اند.

شهردار مهریز درباره سه راهی بی میدان گفت: یک پلاک نیاز به آزادسازی دارد که اقدامات اولیه انجام شده و در شورای ترافیک مطرح می‌شود تا در صورت امکان، اقدام موقت انجام بگیرد.

وی همچنین درباره مشکل جایگاه سوخت تصریح کرد: ان شاء الله این مشکل ظرف ۲۰ روز تا یک ماه حل خواهد شد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بهاباد اظهار داشت: با توجه به شرایط جوی، عملیات اجرایی در اولین فرصت انجام می‌شود.

مدیر برق شهرستان مهریز درباره وضعیت نامناسب تیربرق تأکید کرد که جابجایی شبکه تا پایان سال صورت می‌گیرد.

رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مهریز هم از حل مشکل زیرگذر یزد ـ مهریز با بهبود شرایط جوی خبر داد.