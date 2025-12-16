پخش زنده
کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار آذربایجانغربی آخرین وضعیت تأمین، توزیع و قیمتگذاری کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان عصر امروز به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانغربی برگزار شد.
در این جلسه آخرین وضعیت تأمین، توزیع و قیمتگذاری کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف در سطح استان مورد بررسی قرار گرفته و دستگاههای اجرایی گزارشی از اقدامات انجامشده ارائه کردند.
همچنین بر ضرورت تشدید نظارتها بر بازار، برخورد قاطع با تخلفات صنفی، جلوگیری از احتکار و گرانفروشی و تأمین بهموقع کالاهای اساسی بهویژه در آستانه شب یلدا تأکید شد.
در پایان جلسه تصمیمات لازم بهمنظور ایجاد ثبات در بازار، افزایش هماهنگی بین دستگاههای ذیربط و استمرار گشتهای مشترک بازرسی در سطح استان اتخاذ شد.