رئیس پلیس راه جنوب استان کرمان، گفت: با وجود بارش نزولات آسمانی، تردد در تمامی محورهای مواصلاتی جنوب استان به جز محور راین به جیرفت، "گردنه سربیژن"، روان و بدون مشکل گزارش شده است.
سرهنگ "جهانشاهی" افزود: گردنه "سربیژن" به دلیل بارش برف، ساعاتی مسدود که با تلاش بیوقفه تیمهای پلیس راه و راهداری بازگشایی و تردد به کندی و فقط با زنجیر چرخ در حال انجام است که رانندگان میتوانند از محور جبالبارز_دهبکری به عنوان مسیر جایگزین استفاده نمایند.
وی بیان داشت: محور فرعی "مظفر آباد به سمت کهنوج" در شهرستان رودبارجنوب نیز به دلیل طغیان رودخانه مسدود و رانندگان میتوانند از محور اصلی "بهادر آباد" استفاده کنند.
رئیس پلیس راه جنوب استان در پایان، از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی ناپایدار و احتمال بارش برف و باران در روزهای آینده، ضمن همراه داشتن زنجیر چرخ، با احتیاط رانندگی کرده و با رعایت سرعت مجاز، از سالم بودن خودرو و تجهیزات زمستانی خود اطمینان حاصل و قبل از سفر، از طریق تماس با سامانه ۱۴۱، از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند.