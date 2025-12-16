به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان از فراگیر شدن فعالیت سامانه سرد بارشی از شامگاه امروز و بارش برف و باران تا روز جمعه ۲۸ آذر ماه خبرداد.

لیلا امینی افزود: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد بعدازظهر امروز سه شنبه فعالیت سامانه سرد و بارشی در سمت جنوب و غرب استان تداوم می‌یابد.

وی ادامه داد: به تدریج از شامگاه امروز بیشتر مناطق استان شاهد رشد ابر، مه آلودی هوا و بارش برف و باران می‌شود.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: در مناطق مستعد رگبار و رعد و برق و تگرگ و گاهی وزش باد و در ارتفاعات و گردنه‌های برف‌گیر استان کولاک و در مناطق برفی یخبندان و لغزندگی پیش‌بینی می‌شود.

امینی با بیان اینکه اوج فعالیت سامانه از فردا چهارشنبه تا اواخر روز جمعه در استان است، گفت: فعالیت سامانه بارشی که ماهیت جنوبی دارد، تا اوایل هفته آینده در استان ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه کاهش دارد، ادامه داد: این هفته با ماندگاری هوای سرد و از روز جمعه کاهش محسوس دما را بین هشت تا ۱۲ درجه سلسیوس انتظار داریم.

رئیس مرکز پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان با بیان اینکه بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان در ساعات پیش رو بین ۱۲ و ۲ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد، گفت: بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۰.۵ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان پیش بینی می‌شود.

امینی افزود: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است.