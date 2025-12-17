به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ در بیست‌ و ششمین جشنواره تقدیر از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برگزیده کشور که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مسؤولان و پژوهشگران کشور در دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد؛ دکتر مرضیه مکرم، دانشیار بخش جغرافیا (مرتع و آبخیزداری) دانشگاه شیراز، به‌عنوان پژوهشگر برگزیده گروه علوم انسانی کشور معرفی و تقدیر شد.

مرضیه مکرم، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، پیش‌ از این در شمار پژوهشگران پر استناد دو درصد برتر جهان و پژوهشگران برگزیده استان فارس قرار گرفته است.