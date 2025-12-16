امروز: -
بزرگداشت هنرمند پیشکسوت جعفر دهقان

سومین شب رویداد «اوج هنر» بزرگداشت هنرمند پیشکسوت جعفر دهقان عصر سه شنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ در کافه نخلستان سازمان اوج برگزار شد.
عکاس :هلیا سعیدی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ - ۲۱:۳۸
برچسب ها: بازیگر ، پیشکسوت ، جعفر دهقان ، پاسداشت
