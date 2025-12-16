پخش زنده
دادستان شهرستان بم بر تسریع در رسیدگی به پروندهها و کاهش موجودی شعب دارای حجم نامتعارف بهعنوان اولویت کاری دادسرا تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم در جلسه مشترک با قضات دادسرا، بر تسریع در رسیدگی به پروندهها و کاهش موجودی شعب دارای حجم نامتعارف بهعنوان اولویت کاری دادسرا تأکید کرد.
بهنام جعفری زاده با تأکید بر ضرورت مدیریت دقیق پروندهها، برنامهریزی هدفمند و اولویتبندی صحیح امور اظهار داشت: کاهش اطاله دادرسی و رسیدگی بهموقع به پروندهها، نقش مؤثری در افزایش رضایتمندی عمومی و ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی دارد.
وی با اشاره به اهمیت پایش مستمر موجودی شعب افزود: شعب دارای حجم نامتعارف پروندهها باید با همکاری و همافزایی قضات و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی و مدیریتی ساماندهی شوند.
دادستان بم در پایان خاطرنشان کرد: تداوم نشستهای تخصصی با قضات دادسرا بهمنظور رفع موانع رسیدگی، ایجاد رویه واحد و بهبود شاخصهای عملکردی، بهصورت منظم در دستور کار قرار دارد.