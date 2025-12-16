پخش زنده
به هفت در راه مانده گرفتار در برف سمیرم امدادرسانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس جمعیت هلال احمر سمیرم گفت: امداد گران هلال احمر در پی دریافت گزارشی مبنی بر مفقود شدن ۷ نفر از سرنشینان دو خودرو در جادههای فرعی شمال سمیرم به محل اعزام شدند.
احمد مهرانی افزود: سرنشینان این خودرو سواری که به اشتباه وارد جاده فرعی شده بودند مسیر را گم کرده و گرفتار کولاک شده بودند که به همت نجاتگران هلال احمر بعد از ۴ ساعت جستوجو پیدا شدند.
وی به رانندگان توصیه کرد: با توجه به بارندگی و کوهستانی بودن جادههای فرعی وارد جادههای فرعی شهرستان نشوند.
جمعیت هلال احمر سمیرم با پنج پایگاه امداد جاده ایی و کوهستان و بیش از ۱۰۰ نجاتگر در فاصله ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان واقع شده است.