به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس جمعیت هلال احمر سمیرم گفت: امداد گران هلال احمر در پی دریافت گزارشی مبنی بر مفقود شدن ۷ نفر از سرنشینان دو خودرو در جاده‌های فرعی شمال سمیرم به محل اعزام شدند.

احمد مهرانی افزود: سرنشینان این خودرو سواری که به اشتباه وارد جاده فرعی شده بودند مسیر را گم کرده و گرفتار کولاک شده بودند که به همت نجاتگران هلال احمر بعد از ۴ ساعت جست‌و‌جو پیدا شدند.

وی به رانندگان توصیه کرد: با توجه به بارندگی و کوهستانی بودن جاده‌های فرعی وارد جاده‌های فرعی شهرستان نشوند.

جمعیت هلال احمر سمیرم با پنج پایگاه امداد جاده ایی و کوهستان و بیش از ۱۰۰ نجاتگر در فاصله ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان واقع شده است.