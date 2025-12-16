به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بنابر اعلام ستاد‌های مدیریت بحران مستقر در برخی فرمانداری‌های سراسر فارس️ فعالیت آموزشی مدارس شهرستان‌ها و مناطق زیر در استان فارس در روز چهارشنبه ۲۶ آذر به صورت «غیرحضوری» خواهد بود

لارستان

جویم

گراش

اوز

بیرم

خنج

بنارویه

بیضا

سرچهان

کوچنار

لامرد

مهر

اشکنان

علامرودشت

گله دار

کوار

ممسنی

رستم

دشمن زیاری

داراب

فسا

ششده و قره بلاغ

شیبکوه

زرین دشت

جره و بالاده

کازرون

قیروکارزین

سروستان

آموزش در مابقی شهرستان‌ها و مناطق استان به صورت «حضوری» خواهد بود