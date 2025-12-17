فردی که به بهانه نقص فنی خودرو به ۲۰ زن در شهر کرمان آزار رسانده واموال آها را سرقت کرده بود، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،️معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان در تشریح جزئیات این خبر گفت: این متهم در زمان‌های مختلف و در ساعات خلوت‌تر به ویژه در زمان تاریک شدن هوا یا بعد از ظهر، به دنبال زنانی بوده که به تنهایی در خودرو حضور دارند.

️سرهنگ "غفوری" افزود: این مجرم به زنان اعلام می‌کرد که "از زیر ماشین جرقه آتش زده می‌شود"، زمانی که آنها خودرو را متوقف می‌کردند، این فرد با استفاده از تکنیک‌های روانی و به مدت حدود ۱۵ دقیقه با قربانیان صحبت و بیان اینکه می‌توانم کمک کنم، اعتماد آنها را جلب می‌کرد.

️وی بیان داشت: زمانی که راننده کاپوت ماشین را می‌زد، این مجرم فیوز‌های برق خودرو را قطع و در نتیجه زمانی که راننده برای استارت‌زنی خودرو اقدام می‌کرد، خودرو روشن نمی‌شد. در ادامه به بهانه چک کردن سیم‌های زیر جعبه فرمان خودرو، همزمان با حضور خانم پشت فرمان، اقدام به آزار آنان کرده و در برخی موارد که قربانیان مقاومت نشان می‌دادند، آنها را با چاقو تهدید می‌کرد.

️معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان اظهار داشت: متهم همچنین تعدادی از اموال کوچک داخل خودرو‌ها را به سرقت برده و تاکنون تعداد شاکیان این مجرم به حدود ۲۰ نفر رسیده است.

️"غفوری" با اشاره به اهمیت احساس امنیت مردم در جامعه اظهار کرد: ممکن است افراد بیماری در جامعه باشند که گاهی اوقات در ذهن مردم ناامنی به وجود آورند، اما راهش این است زندگی عادی‌مان را داشته و البته به روش‌های پیشگیری مجهز باشیم تا از قربانی شدن خودمان جلوگیری کنیم.

️وی در پایان تصریح کرد: در زمان مواجهه با چنین موردی، باید عکس‌العمل منطقی نشان بدهیم؛ سعی کنیم جای شلوغ توقف کنیم، نوع ارتباط ما با آن فرد باید خیلی مدیریت شده باشد و زمانی که از ما سئوال می‌کند کسی هست که به کمکت بیاید؟ بگوییم بله و با نزدیکان خودمان یا با امدادخودرو تماس بگیریم.