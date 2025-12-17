به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نماینده ولی‌فقیه در لرستان در دیدار کارکنان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء به مناسبت سالروز تأسیس این نهاد انقلابی، با تأکید بر اینکه این قرارگاه با تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و با هدف جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته و بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی تشکیل شد، گفت: امروز قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء با تخصص، تعهد و روحیه جهادی، زیرساخت‌های کشور را با کمترین هزینه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کیفیت مطلوب احداث می‌کند.



حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی گفت: امروز مهندسان و متخصصان توانمند بومی کشور و استان در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پروژه‌هایی را اجرا می‌کنند که اجرای آنها در گذشته بدون حضور نیرو‌های خارجی قابل تصور نبود.





وی به دستاورد‌ها و طرح‌های مهم عمرانی در دست اجرا در استان اشاره کرد و گفت: لرستان با حضور قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء به کارگاهی بزرگ برای سازندگی تبدیل شده است.



حجت‌الاسلام‌والمسلمین شاهرخی با بیان اینکه فعالیت در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء نیازمند همدلی، اخلاق‌مداری و رعایت حقوق متقابل است، افزود: با وجود همه پیشرفت‌های عمرانی، هدف نهایی این خدمات، بندگی خدا و تربیت انسان مؤمن و متعهد است.



در این دیدار، مدیران طرح‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در استان نیز با ارائه گزارشی، به تشریح دستاورد‌ها و آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های عمرانی پرداختند.



راه‌آهن دورود ـ خرم‌آباد و دورود ـ بروجرد، بیمارستان نیایش خرم آباد، آزاد راه بروجرد اراک، محور خرم آباد -معمولان، سد تاج امیر دلفان و پل غیرهمسطح خرم‌آباد و بروجرد، از جمله طرح‌های مهمی است که با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) در حال اجراست.



۲۳ آذر ۱۳۶۸، سالروز تأسیس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.