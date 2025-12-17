پخش زنده
ثبتنام سیوهفتمین جشنواره ملی امتنان از کارگران و گروههای کار نمونه در استان مرکزی آغاز شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی از آغاز ثبتنام سیوهفتمین دوره جشنواره ملی امتنان از کارگران، گروههای کار و کارگران نخبه در این استان خبر داد و گفت: این فرآیند از دوشنبه ۱۷ آذرماه آغاز شده و تا ۱۸ دیماه ادامه خواهد داشت.
مختار احمدی با اعلام این خبر اظهار کرد: جشنواره امتنان با هدف ترویج فرهنگ کار، شناسایی و حمایت از نیروی کار خلاق، مبتکر و نخبه برگزار میشود و بستری مناسب برای معرفی ظرفیتهای انسانی در حوزههای تولیدی و خدماتی فراهم میآورد.
وی افزود: این جشنواره در راستای اجرای ماده ۱۹۵ قانون کار و با رویکرد تقویت فرهنگ تلاش، نوآوری و صیانت از نیروی کار برگزار میشود و از جمله رویدادهای شاخص ملی در حوزه کار و کارگری به شمار میرود.
احمدی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «سال سرمایهگذاری برای تولید» تصریح کرد: اهداف این جشنواره همراستا با سیاستهای کلان کشور در زمینه حمایت از تولید و نخبگان کارگری است و میتواند نقش مؤثری در ارتقای بهرهوری، انگیزه و خلاقیت در محیطهای کاری ایفا کند.
وی با تأکید بر جایگاه استان مرکزی بهعنوان یکی از قطبهای صنعتی و کارگری کشور خاطرنشان کرد: انتظار میرود این استان در فرآیند شناسایی و معرفی کارگران و گروههای کار نمونه، مشارکتی فعال و گسترده داشته باشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی همچنین از مدیران واحدهای تولیدی، خدماتی و تعاونی خواست با همکاری و مشارکت مؤثر، نسبت به شناسایی و ثبتنام کارگران و گروههای کار واجد شرایط در اسرع وقت اقدام کنند.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام به پایگاه اطلاعرسانی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به نشانی markazi.mcls.gov.ir مراجعه نمایند.