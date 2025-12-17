به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس هیأت اسکی اصفهان گفت: آماده‌سازی و برف‌کوبی پیست اسکی فریدونشهر از جمعه هفته گذشته آغاز شده و پس از تأیید کارشناس فدراسیون اسکی، در صورت مساعد بودن شرایط جوی، این پیست در روز‌های پنجشنبه و جمعه برای استفاده عموم آماده و قابل استفاده است.

محمود یسلیانی افزود: با توجه به بارش برف ۴۰ سانتی‌متری هفته قبل در مناطق کوهستانی فریدونشهر، امکان استفاده از پیست اسکی این شهرستان برای علاقه‌مندان به ورزش‌های زمستانی فراهم شد.

وی ادامه داد: پیش بینی می‌شود، روزانه بیش از ۲ هزار نفراز سراسراصفهان واستان‌های همجوار برای استفاده از محیط سالم و استاندارد پیست اسکی فریدونشهر، به این مکان مراجعه کنند.

رئیس هیئت اسکی اصفهان گفت: خدمات ورزشی از جمله آموزش رشته‌های آلپاین، اسنوبرد و صحرانوردی و همچنین خدمات تفریحی و رفاهی شامل لوژسواری، زیپ‌لاین و امکان اسکان، برای مراجعه کنندگان در پیست اسکی فریدونشهر در نظر گرفته شده است.