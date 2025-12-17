به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: از بین کودکان تازه متولد شده بیش از ۱۱ هزار نفر فرزند اولی هستند و سن بین ازدواج تا فرزنددار شدن زن و شوهر تا بیش از چهارسال در این استان افزایش یافته است.

مجتبی یکتامنش افزود: از میان این تولد‌ها بیش از ۶۰۰ مورد آنان دوقلو، ۲۰ مورد سه قلو و یک مورد چهارقلو بودند، که تا کنون پنج درصد از چندقلوزایی کشور به استان اصفهان اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه ۳۵ درصد از زوج‌های این استان تک فرزند هستند، ادامه داد: از میان متولدان سال جاری بیش از ۱۲ هزار فرزند دوم، افزون بر چهار هزار و ۵۰۰ نفر فرزند سوم و بیش از هزار نفر هم فرزند چهارم خانواده بودند.

یکتا منش با بیان اینکه حدود ۲۰۰ خانواده امسال فرزند پنجم خود را به دنیا آوردند، گفت: امیرعلی، علی و فاطمه از جمله اسامی پرمخاطب در استان هستند.

وی به خدمات الکترونیک برای دریافت شناسنامه فرزندان اشاره کرد و افزود:گواهی ولادت، دریافت شناسنامه و انتخاب نام به‌صورت الکترونیکی در دفاتر پیشخوان اجرا می‌شود.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان ادامه داد: جمعیت استان اصفهان به بیش از پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده و برای جلوگیری پیری نیروی انسانی در آینده، ازدواج جوانان و فرزندآوری اهمیت ویژه‌ای دارد.