هفته نخست مسابقات لیگ برتر اسکواش بانوان کشور به میزبانی استان خوزستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، از امروز چهارشنبه بیست و ششم آذر ماه رقابتهای لیگ برتر جوانان و بزرگسالان اسکواش بانوان کشور به میزبانی استان خوزستان و شهرستان اهواز آغاز شد.
از امروز رقابت لیگ برتر جوانان اسکواش بانوان کشور با حضور تیمهای فارس اسکواش، اراک اسکواش، تبریز اسکواش، الماس کویر جدید، خوزستان اسکواش و کاره آغاز و تا روز جمعه بیست و هشتم آذرماه ادامه دارد.
همچنین رقابتهای لیگ برتر بزرگسالان اسکواش بانوان کشور نیز از فردا پنجشنبه بیست و هفتم آذر با حضور تیمهای اراک اسکواش، کاره، خوزستان اسکواش، الماس کویر جدید و دشت فرجاد یزد آغاز میشود و تا روز شنبه بیست و نهم آذر ماه ادامه دارد.