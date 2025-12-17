به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛محمود مظلومی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، با اشاره به عملکرد هشت‌ماهه نخست در شهرستان شاهیندژ اظهار داشت: در این شهرستان طی هشت‌ماهه ابتدایی سال جاری، بیش از ۴۰۹۰ تن انواع کود شیمیایی شامل ۳۳۸۲ تن انواع کود ازت، ۴۳۸ تن انواع کود فسفات و ۳۷۰ تن کود پتاس میان بهره‌برداران بخش کشاورزی توزیع شده است.

وی افزود: «شهرستان شاهیندژ با دارا بودن اراضی وسیع کشت گندم و جو، همچنین باغات سیب و انگور در مناطق کوهستانی و جلگه‌ای یکی از مراکز مهم تولید غلات و محصولات باغی در استان محسوب می‌شود. تأمین نهاده‌های کشاورزی در این شهرستان نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار کشاورزی دارد.»

مظلومی با اشاره به همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی و شبکه توزیع شهرستان گفت: «فرآیند تأمین و توزیع کود در شاهیندژ با رعایت استاندارد‌های فنی و نظارت دقیق انجام شده و رضایت کشاورزان را به همراه داشته است.»

وی در پایان بیان کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با توجه به شرایط خاص شاهیندژ و پراکندگی روستا‌های کشاورزی، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای تسهیل دسترسی بهره‌برداران به نهاده‌ها در نظر گرفته است تا روند توزیع با سرعت و کیفیت بیشتری ادامه یابد.