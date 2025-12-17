لویه و بویراحمد ، جعفری رئیس مرکز بهداشت کهگیلویه در بازدید از واحد‌های نانوایی دهدشت گفت: در آستانه شب یلدا، تیم‌های نظارتی بهداشت محیط با حضور در شهر‌های دهدشت، سوق و قلعه‌رئیسی، به‌طور میدانی وضعیت بهداشتی نانوایی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها را بررسی کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

جعفری افزود: در این بازرسی‌ها ۴۶ نانوایی و ۱۲ شیرینی‌فروشی مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتیجه آن صدور ۹ اخطاریه، تشکیل ۳ پرونده قضایی و تعطیلی ۳ نانوایی بود.

رئیس مرکز بهداشت کهگیلویه تأکید کرد: سلامت مردم خط قرمز ما است و در برخورد با متخلفان هیچ‌گونه مماشاتی صورت نخواهد گرفت.