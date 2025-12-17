به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، شهدا، عاشقانی بودند که رسیدن به معشوقِ خود را، تنها با شهادت معنا کردند و به معشوق حقیقی دست یافتند. شهید، باران رحمت الهیست که به زمین خشک جانها، حیات دوباره می‌بخشد و شهادت، عشق به وصال محبوب در زیباترین شکل و نبوغ درخشان حیات در کمال هشیاری و آزادیست؛ و حالا، گرامیداشت یاد و خاطره این عزیزان والامقام؛ وظیفه‌ای بر عهده ماست.



اجلاسیه پایانی کنگره ملی ۵۵۸۰ شهید استان البرز از ۲۵ آذرماه، به‌صورت رسمی آغاز شد و تا پنجم دی‌ماه در مجموعه ورزشی انقلاب کرج ادامه خواهد داشت؛ رویدادی ملی که البرز را به کانون روایت ایثار، مقاومت و فرهنگ شهادت تبدیل کرده است.



این اجلاسیه، حاصل ماه‌ها برنامه‌ریزی و مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم، به‌ویژه جوانان استان البرز است؛ جوانانی که در قامت نیروهای داوطلب، فعالان فرهنگی، هنری و رسانه‌ای، نقش محوری در برگزاری و اجرای برنامه‌های کنگره ایفا کرده‌اند و روایت شهدا را با زبان نسل امروز بازآفرینی کرده‌اند.



در جریان برگزاری این کنگره، بیش از هزار هنرمند البرزی در تولید آثار فرهنگی و هنری مشارکت فعال داشته‌اند؛ سطحی از هم‌افزایی و مشارکت فرهنگی که به اذعان دست‌اندرکاران، در سطح کشور کم‌نظیر و حتی بی‌مانند است. این آثار، شامل تولیدات نمایشی، تجسمی، رسانه‌ای و آیینی است که با هدف ماندگارسازی پیام شهدا در حافظه فرهنگی جامعه تولید شده‌اند.



از ویژگی‌های شاخص کنگره ۵۵۸۰ شهید استان البرز، گستره و تنوع اجلاسیه‌های برگزارشده در سطح استان است؛ به‌گونه‌ای که در حالی‌ که در بسیاری از استان‌ها حداکثر ۱۰ تا ۱۵ اجلاسیه برگزار شده، در البرز بیش از ۳۵ اجلاسیه در شهرستان‌ها، نهادها و اقشار مختلف برگزار شده است. تمامی این اجلاسیه‌ها موظف بوده‌اند دست‌کم یک اثر ماندگار فرهنگی تولید کنند تا یاد، نام و پیام شهدا در قالب هنر و روایت، در جامعه جاری و زنده باقی بماند.



کنگره ملی ۵۵۸۰ شهید استان البرز را می‌توان نماد پیوند ایمان و هنر در جغرافیای فرهنگی این دیار دانست؛ حرکتی منسجم که با بهره‌گیری از روایت، تصویر، نمایش و تولیدات خلاقانه فرهنگی، راه روشن شهادت را برای نسل امروز تبیین می‌کند و استان البرز را به یکی از فعال‌ترین استان‌های کشور در پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت بدل ساخته است.