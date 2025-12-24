پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز چهارشنبه سوم دی ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز چهارشنبه سوم دی ماه به شرح ذیل انجام میشود.
سمنان:
-ضلع جنوب خیابان رجاء الی خیابان فتح المبین واقع درشهرک گلستان از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
-خیابان فتح المبین حدفاصل مسجد پنج تن آل عبا الی ابتدای بلوار گلستان از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰
-محدوده خیابان پیروزی ۷ الی خیابان پیروزی ۱۳ از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
شاهرود:
-روستاهای طرود، بیدستان - سطوه و مهدی آباد از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰