به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز چهارشنبه سوم دی ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

سمنان:

-ضلع جنوب خیابان رجاء الی خیابان فتح المبین واقع درشهرک گلستان از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

-خیابان فتح المبین حدفاصل مسجد پنج تن آل عبا الی ابتدای بلوار گلستان از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰

-محدوده خیابان پیروزی ۷ الی خیابان پیروزی ۱۳ از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰

شاهرود:

-روستا‌های طرود، بیدستان - سطوه و مهدی آباد از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰