پخش زنده
امروز: -
به گفته مدیر کل کمیته امداد استان کرمان در آستانه شب یلدا روشهای مشارکت در طرح یلدای مهربانی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، ناصر عسکرینژاد، گفت: این نهاد مانند هر سال، با فرا رسیدن شب یلدا، آمادگی کامل خود را برای جمعآوری کمکهای مردمی و توزیع بستههای معیشتی بین خانوادههای نیازمند اعلام میکند و در این راستا آماده جمع آوری کمکهای مردم نوعدوست استان هستیم.
وی تأکید کرد: هدف اصلی این پویش، حمایت از آن دسته از خانوادههایی است که توانایی تأمین بستهها و مایحتاج مورد نیاز شب یلدا را ندارند و این بستهها پیش از فرا رسیدن شب یلدا، با حفظ کرامت انسانی در اختیار مددجویان قرار خواهد گرفت.
عسکرینژاد افزود: همکاران کمیته امداد در سراسر استان در پایگاهها و همچنین مراکز نیکوکاری، آماده دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم نوعدوست استان هستند.
وی با اشاره به مشارکت گسترده مردم در سال گذشته، افزود: سال گذشته توانستیم بیش از ۵۰ هزار بسته یلدایی در قالب پویش «یلدای مهربانی» تهیه و بین نیازمندان و خانواده ایتام در سراسر استان توزیع کنیم و شاهد حضور پررنگ مردم نوعدوست در این طرح بودیم.
مدیر کل کمیته امداد استان کرمان از صنوف میوهفروشی، آجیلفروشی و شیرینیفروشی که سال گذشته همکاری خوبی با این نهاد داشتند، قدردانی کرد.
عسکری نژاد به روشهای مشارکت در یلدای مهربانی اشاره کرد و افزود: مردم نیکوکار استان میتوانند به دو روش اصلی پرداخت نقدی و غیرنقدی در این پویش مشارکت کنند که برای اهداء کمکهای غیر نقدی خود میتوانند از طریق پایگاههای کمیته امداد، مراکز نیکوکاری و دفاتر کمیته امداد استان اقدام و کمکهای خود را اهداء کنند.
وی افزود: هم چنین مردم نیکوکار و نوعدوست استان میتوانند از طریق کد دستوری #۰۳۴ *۸۸۷۷ * و ارسال عدد ۵ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۳۴ کمکهای نقدی خود را برای مشارکت در این طرح پرداخت کنند.