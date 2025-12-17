براساس اعلام فرودگاه بین‌المللی شهید سپهبد قاسم سلیمانی اهواز، ۶ پرواز ورودی و خروجی به دلیل مه شدید درحالت تاخیر، لغو و توقف «تا اطلاع ثانوی» قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اطلاعیه سامانه اطلاعات پرواز فرودگاه بین‌المللی شهید سپهبد قاسم سلیمانی اهواز به دلیل مه شدید، ۶ پرواز ورودی و خروجی روز چهارشنبه درحالت تاخیر، لغو و توقف «تا اطلاع ثانوی» قرار گرفتند.

این اخلال‌ها عمدتاً تحت تاثیر مه غلیظ صبحگاهی و کاهش دید افقی در فرودگاه اهواز رخ داده و در کنار آن، بخشی از تاخیر‌ها نیز به عنوان «تاخیر عملیاتی پرواز» است.

در بخش پرواز‌های ورودی، پرواز آتا به شماره TBZ ۵۶۲۵ از تهران که برای ساعت ۰۶:۳۰ برنامه‌ریزی شده بود، با تاخیر و در ساعت ۰۷:۲۰ وارد اهواز شد. پرواز وارش به شماره VRH ۵۸۵۲ در ساعت ۰۷:۰۰ از تهران به اهواز باطل شد و پرواز ایران‌ایر به شماره IRA ۳۱۱ نیز به‌جای ساعت ۰۸:۰۰، با تاخیر تا ساعت ۱۲:۰۵ در مسیر تهران–اهواز انجام می‌شود.

در بخش پرواز‌های خروجی، پرواز کارون به شماره KRU ۲۶۰۱ در ساعت ۰۶:۰۰ از اهواز به مقصد تهران با ۳۵ دقیقه تاخیر و در ساعت ۰۶:۳۵ فرودگاه را ترک کرد. همچنین پرواز آتا به شماره TBZ ۵۶۲۶ در ساعت ۰۷:۳۰ از اهواز به مقصد تهران با وضعیت «تا اطلاع ثانوی» در سامانه ثبت شده و پرواز وارش به شماره VRH ۵۸۵۳ در ساعت ۰۸:۰۰ اهواز–تهران نیز «باطل شد» اعلام شده است.

براساس جدول پرواز روز چهارشنبه ۲۶ آذر، مبادی اصلی ورودی به فرودگاه اهواز شامل تهران، مشهد، قشم، شیراز، اصفهان، عسلویه، رشت، خارک، بندرعباس و کیش است و در بخش خروجی نیز بیشترین سهم به مقصد تهران اختصاص دارد و در کنار آن پرواز‌هایی به مقاصدی، چون مشهد، اصفهان، عسلویه و کیش انجام می‌شود. با وجود این اخلال‌ها، بخش عمده پرواز‌های ورودی و خروجی روز چهارشنبه طبق برنامه یا با تاخیر محدود در جریان است و برنامه پروازی فرودگاه برقرار مانده است.