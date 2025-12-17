پخش زنده
مدرسه ابتدایی ۲ کلاسه روستای تمداری مارگون به همت مؤسسه خیریه امام رضاییها با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال با مساحت ۷۰ مترمربع افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان گفت: در راستای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی ۲۱۵ مدرسه در استان در حال احداث است که ۱۱۵ مدرسه تحویل آموزشوپرورش شده است.
وی افزود: تا پایان دیماه نیز ۲۴ مدرسه دیگر تحویل میشود و طبق برنامهریزی انجام شده تا پایان سال ۷۴ واحد آموزشی به سرانه فضای آموزشی استان اضافه می شود.
قائممقام مؤسسه خیریه امام رضاییها گفت: مؤسسه خیریه امام رضاییها سالها است درزمینهٔ ساخت مدارس و توسعه عدالت آموزشی فعالیت دارد.
زینب السادات مقدس با بیان اینکه این سومین مدرسه است که در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد توسط این مؤسسه ساختهشده است افزود: یک مدرسه قبلاً افتتاح، و امروز ۲ مدرسه دیگر در شهرستانهای مارگون و باشت افتتاح می شود.
معاون پشتیبانی و امور مالی آموزشوپرورش مارگون گفت: در راستای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، مدرسه ۲ کلاسه ۱۵ خرداد تمداری در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر و زیربنای ۷۰ مترمربع بااعتبار ۱۵ میلیارد ریال با مشارکت مؤسسه خیریه امام رضاییها و اداره کل نوسازی مدارس استان به بهرهبرداری رسید.
هادی فرهادی افزود: ۴۵ مدرسه کانکسی و سنگ در شهرستان مارگون وجود دارد که باهمت اداره کل نوسازی مدارس استان ۶ مدرسه از مدارس سنگی و قدیمی تخریبشده و مدارس جدید در حال ساخت است که انشاءالله تا شروع مهرماه سال ۱۴۰۵ همه آنها به بهرهبرداری خواهد رسید.