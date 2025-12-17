فرمانده انتظامي سنقروکليايي از توقيف 20 راس گوسفند قاچاق به ارزش 3 ميليارد ريال در اين شهرستان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ "اميد غلامي راد" گفت: مأموران پاسگاه "کل سفيد" شهرستان، حين کنترل خودروهاي عبوري در سطح حوزه استحفاظي به 2 دستگاه نيسان حامل احشام مشکوک و جهت بازرسي خودروها را متوقف کردند.

وي افزود: در بازرسي از خودروهاي توقيفي، تعداد 20 راس گوسفند قاچاق به ارزش 3 ميليارد ريال کشف شد.

سرهنگ غلامي راد با اشاره به دستگيري 2 نفر در اين راستا و معرفي به دستگاه قضائي جهت صدور حکم لازم، خبر داد.