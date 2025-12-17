به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مراسم معنوی اعتکاف امسال در بخش‌های بزرگسالان، دانش آموزی، دانشجویی و مادر و فرزندی زیر ۳ سال برگزار می‌شود.

داوطلبان تا ۵ دی برای نام نویسی حضوری می‌توانند به مصلی کیش ساختمان معاونت فرهنگی دفتر نهاد امامت جمعه، مساجد خاتم الانبیاء، مسجد امام حسن (ع) و مصلی نماز جمعه مراجعه کنند.

دفتر نهاد امامت جمعه کیش اعلام کرد: پیوند ثبت نام از طریق فضای مجازی نیز برای علاقمندان در نظر گرفته شده است.

داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۹۰۰۴۰۲۱۳۵۷ تماس بگیرند.

خادمان افتخاری برای کمک در برگزاری این رویداد می‌توانند به نشانی پیوند مراجعه و نام نویسی کنند.