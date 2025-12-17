به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین شری‌زاده، با بیان اینکه آذربایجان‌غربی در پرداخت تسهیلات ازدواج رتبه هفتم کشور را دارد، تصریح کرد: هم‌اکنون ۳۱ هزار و ۳۷۶ نفر متقاضی در صف دریافت وام ازدواج هستند که استان از این نظر رتبه پنجم کشوری را به خود اختصاص داده است.



معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی با اشاره به شاخص پوشش تسهیلات اظهار کرد: نسبت وام‌گیرندگان به کل متقاضیان در استان ۳۰.۷ درصد است که رتبه ۲۷ کشور در این بخش ثبت شده است.



وی در ادامه با اشاره به نقش مشاوره در تحکیم بنیان خانواده گفت: در حال حاضر ۴۲ مرکز مشاوره خانواده و ازدواج در آذربایجان‌غربی فعال است که در ۱۲ شهرستان به زوجین و جوانان خدمات تخصصی پیش از ازدواج و خانواده ارائه می‌دهند.



شری زاده یادآورشد: این مراکز با بهره‌گیری از مشاوران مجرب، نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی مشترک ایفا می‌کنند.