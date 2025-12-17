به مناسبت هفته پژوهش مجتمع صنعتی- دریایی صدرای شمال میزبان آیینی بود که در آن چند طرح تازه پژوهشی معرفی و از پژوهشگران برتر حوزه اقتصاد دریا محور و تاسیسات فراساحلی قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته پژوهش فرصت مناسبی است برای شکوفایی و نوآوری دریایی و رسیدن به فناوری روز که توسعه اقتصاد دریامحور در سایه پیوند، ارتباط و تعامل سازنده با تمامی فعالان، پژوهشگران، نخبگان، مخترعان، کارآفرینان و دانشجویان امکان‌پذیر است.

همچنین شعار هفته پژوهش امسال، «سرمایه گذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری» نامگذاری شده است.

گزارش از زینب دیوارگر :