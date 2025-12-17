کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان با اشاره به تداوم بارش باران، گفت: در مجموع فعالیت سامانه بارشی تاکنون بیش از ۱۴۰ میلی متر باران در کیش باریده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: براساس آمار ایستگاه‌های هواشناسی استان در مجموع بارش فعالیت سامانه اخیر در کیش بیش از ۱۴۰ و شش دهم میلی متر باران بر زمین نشست.

او افزود: جزیره لاوان با بیش از ۱۵۱ و شش دهم میلی متر در صدر بارش‌های استان قرار گرفت و کیش رتبه دوم را کسب کرد.

سی سی پور گفت: بندر خمیر با ۱۳۴ و دو دهم میلی متر، قشم در ایستگاه دریایی با ۱۳۳ و پنج دهم میلی متر و میناب با ۱۱۱ و هشت دهم میلی متر بارش رتبه‌های سوم تا پنجم را کسب کردند.

او افزود: امروز وزش باد شدید شمال غربی در خلیج فارس، غرب تنگه هرمز و باد نسبتا شدید جنوب شرقی در شرق تنگه هرمز، دریای عمان و تندباد لحظه‌ای و مواج شدن دریا پیش بینی می‌شود.