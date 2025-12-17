پخش زنده
امروز: -
حاج محمدرضا حیدری پدر و برادر شهیدان والامقام حسین و محمد صادق حیدری آسمانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حاج محمدرضا حیدری پدر و برادر شهیدان والا مقام حسین و محمد صادق حیدری در سن ۹۳ سالگی به دلیل عارضه قلبی در یکی از بیمارستانهای رشت دار فانی را وداع گفت و به شهدای والا مقامش پیوست.
پیکر این پدر شهید پس از تشییع، در گلزار شهدای روستای گل افزان فومن به خاک سپرده شد.
شهیدان والا مقام محمد صادق و حسین حیدری در سالهای ۶۰ و ۶۱ در مناطق عملیاتی مریوان و شلمچه به درجه رفیع شهادت نایل آمدهاند.