به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حاج محمدرضا حیدری پدر و برادر شهیدان والا مقام حسین و محمد صادق حیدری در سن ۹۳ سالگی به دلیل عارضه قلبی در یکی از بیمارستان‌های رشت دار فانی را وداع گفت و به شهدای والا مقامش پیوست.

پیکر این پدر شهید پس از تشییع، در گلزار شهدای روستای گل افزان فومن به خاک سپرده شد.

شهیدان والا مقام محمد صادق و حسین حیدری در سال‌های ۶۰ و ۶۱ در مناطق عملیاتی مریوان و شلمچه به درجه رفیع شهادت نایل آمده‌اند.