به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در پی بارش برف، کاهش محسوس دما و بروز شرایط نامساعد جوی، نحوه فعالیت مدارس شهرستان اراک اعم از نواحی یک و دو در نوبت عصر روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ با تغییراتی همراه شد. بر اساس اعلام مراجع رسمی، به‌منظور حفظ ایمنی دانش‌آموزان و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی، تمامی مدارس دوره ابتدایی و متوسطه اول در مناطق شهری و روستایی، همچنین مدارس دوره متوسطه دوم در مناطق روستایی و شهر کرهرود به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد. در عین حال، فعالیت مدارس دوره متوسطه دوم در مناطق شهری شهرستان اراک طبق روال عادی و به‌صورت حضوری ادامه خواهد داشت