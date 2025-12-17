پخش زنده
امروز: -
پلیس انگلیس پس از مرگ یک دختر ۹ ساله در منطقه سامرست، یک پسر نوجوان را به ظن قتل بازداشت کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، پلیس میگوید هنگامیکه بر سر بالین این کودک رسیده او جان داده بود، پلیس هنوز اطلاعات بیشتری درباره انگیزه و چگونگی این قتل گزارش نکرده است، اما گفته محدوده محل قتل در محاصره پلیس است و تحقیقات خانه به خانه اطراف محل قتل همچنان ادامه دارد.
رئیس پلیس سامرست، با بیان اینکه ما میدانیم که اهالی محل از شنیدن این خبر وحشتناک پریشان و شوکه شدهاند، گفت: خانواده این دختر خردسال از آنچه اتفاق افتاده مطلع شدند و برای ما غیرممکن است که درد و رنجی را که اکنون احساس میکنند به طور کامل بیان کنیم.
کاهش سن قتل و جرایم خطرناک مدت هاست جامعه انگلیس را در نگرانی فروبرده است، بر اساس گزارش پلیس انگلیس در ماههای اخیر چندین نوجوان به علت ارتکاب به جرایم سنگین و خشونت بار از جمله قتل دستگیر و برای مجازات به زندان ویژه کودکان و نوجوانان منتقل شدهاند.
بر اساس گزارشهای رسمی منتشر شده در انگلیس در سال منتهی به مارس ۲۰۲۴ نزدیک ۵۹ هزار مورد دستیگری کودکان و نوجوانان ۱۰ تا ۱۷ ساله به علت ارتکاب به انواع جرایم گزارش شده که جرایم خشونت آمیز حدود ۳۲ درصد از دستگیریهای کودکان را تشکیل میدهد.