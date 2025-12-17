پخش زنده
با نفوذ توده هوای سرد به کشور در بیشتر مناطق دما به طور محسوسی کاهش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، با نفوذ توده هوای سرد به کشور، دمای هوا در بسیاری از مناطق ایران بهطور محسوسی کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، سردترین نقاط کشور در ۲۴ ساعت گذشته، آلوارس در استان اردبیل و و توچال در تهران بودند که دمای منفی ۱۲ درجه سانتیگراد را ثبت کردند.همچنین اردبیل با ثبت دمای منفی ۲ درجه سانتیگراد بهعنوان سردترین مرکز استان کشور معرفی شد.
سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی، نسبت به افزایش مصرف حاملهای انرژی هشدار داد. این سازمان ضمن تأکید بر مدیریت مصرف گاز و برق، از شهروندان خواست با صرفهجویی در مصرف انرژی، از بروز اختلال در تأمین حاملهای انرژی جلوگیری کنند.