پلیس راه فرماندهی انتظامی استان : در حال حاضر تردد در تمامی محورهای مواصلاتی استان بهصورت عادی و روان در جریان است و هیچگونه انسداد یا مشکل خاصی در مسیرها گزارش نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرهنگ آشوری گفت: با وجود بارش برف و باران در اغلب محورهای مواصلاتی استان، وضعیت تردد در مسیرهای ارتباطی عادی و روان گزارش شده و تمامی راهها باز است. با این حال، به دلیل لغزندگی سطح معابر و کاهش دید در برخی مناطق، رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان امری ضروری است.
پلیس راه استان مرکزی با تأکید بر لزوم احتیاط در رانندگی، به شهروندان توصیه کرد در هنگام بارش برف و باران، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و از انجام حرکات ناگهانی از جمله ترمز و تغییر مسیرهای غیرضروری خودداری کنند. افزایش فاصله طولی با خودروهای جلویی، پرهیز از سبقت در معابر لغزنده و رانندگی با سرعت مجاز از دیگر توصیههای پلیس به رانندگان است.
همچنین پلیس راه از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از سالم بودن سیستمهای ایمنی خودرو از جمله ترمزها، لاستیکها، برفپاککنها و چراغها اطمینان حاصل کرده و پیش از حرکت، وضعیت جوی و راهها را بررسی کنند. روشن بودن چراغهای جلو در هنگام بارندگی و استفاده صحیح از چراغ مهشکن نیز میتواند نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد داشته باشد.
پلیس راه استان مرکزی در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به توصیههای ایمنی، زمینهساز سفری ایمن برای خود و دیگر کاربران جادهای باشند