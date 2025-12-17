به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،، هواشناسی استان از شدت بارش‌ها برای امروز خبر داد و افزود: سامانه بارشی تا اوایل هفته آینده در استان پیش بینی می‌شود.

رئیس پلیس راه استان از لغزندگی محور‌های شهرکرد، فارسان، بن، خانمیرزا، فلارد، کیار، سامان، اردل، لردگان، بروجن و کوهرنگ خبر داد و گفت: هم‌اکنون تمامی جاده‌های این استان باز و تردد در آنها روان است.

وی افزود: بر اثر بارش برف تردد از گردنه‌های چری، شاه منصوری، گوشنگلی، دشت زری، دالوران، خلک و بخش بازفت با زنجیر چرخ امکانپذیر است.