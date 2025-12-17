پخش زنده
رئیس حوزه قضایی شهرستان عنبرآباد از اخذ مجوز راهاندازی انجمن حمایت از خانواده زندانیان و مددجویان نیازمند در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس حوزه قضایی شهرستان عنبرآباد از اخذ مجوز راهاندازی انجمن حمایت از خانواده زندانیان و مددجویان نیازمند در این شهرستان خبر داد و اعلام کرد: این انجمن بهزودی با مشارکت خیرین و نیکوکاران فعالیت خود را در مسیر اقدامات خیرخواهانه آغاز خواهد کرد.
علیرضا سالاری با بیان اینکه راهاندازی این انجمن گامی مؤثر در حمایت از اقشار آسیبپذیر است، اظهار کرد: با آغاز به کار این انجمن، کمکهای مؤثری به مددجویان نیازمند و خانوادههای آنان ارائه خواهد شد و بخشی از مشکلات معیشتی و حمایتی این خانوادهها کاهش مییابد.
وی در پایان ضمن قدردانی از پیگیریها و همکاری کامل مدیرکل سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تصریح کرد: حمایتها و همراهیهای ایشان نقش بسزایی در به ثمر رسیدن تلاشهای صورتگرفته در این حوزه قضایی داشته و زمینه تحقق این اقدام ارزشمند را فراهم کرده است.