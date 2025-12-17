به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرماندار ماسال به همراه معاون، بخشدار، شهردار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی به‌صورت مستقیم پای صحبت‌های مردم نشست و درخواست‌ها و مشکلات آنان را بررسی کرد.

سعید قسمت‌پور فرماندار ماسال هدف از این دیدار را تسهیل ارتباط مردم با مسئولان و تسریع در رسیدگی به مطالبات مردمی عنوان کرد و بر لزوم پیگیری مدیران در چارچوب قوانین تأکید کرد.

در این ملاقات حدود ۸۰ نفر از شهروندان حضور داشتند.