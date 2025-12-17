پخش زنده
معاون خدمات شهری شهرداری بجنورد گفت: همزمان با صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و در آستانه بارش برف و کاهش محسوس دما، ۳۵۰ نیروی شهرداری بجنورد در آمادهباش کامل قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مجید شادکام گفت: شهرداری بجنورد با بهکارگیری تجهیزات و نیروهای انسانی، آمادگی کامل برای نمکپاشی، برفروبی و پاکسازی معابر اصلی و فرعی شهر را دارد تا ایمنی شهروندان و روانسازی تردد شهری حفظ شود.
شادکام هدف اصلی اجرای عملیات زمستانه را حفظ ایمنی شهروندان و جلوگیری از اختلال در رفتوآمد شهری عنوان کرد و گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هماهنگی میان شهرداری، پلیس راهور، هلالاحمر و سایر دستگاههای مرتبط نقش مؤثری در مدیریت شرایط بحرانی زمستان دارد و امسال نیز این تعاملها با انسجام بیشتری دنبال میشود.
وی افزود: شهرداری بجنورد برای مقابله با لغزندگی و کاهش خطر تصادف در مسیرهای شیبدار شهر، ۱۵۰ تن نمک و ۵۰۰ تن شن پیشبینی کرده است.
معاون خدمات شهری شهرداری ادامه داد: جعبههای شن و نمک در مسیرهای پرخطر از جمله شرق سپاه، پل ۱۹ مهر، جوادیه و بلوار امام علی (ع) نصب خواهد شد تا ایمنی شهروندان در فصل سرما تضمین شود.