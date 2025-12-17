به گزارش خبرگزاری صداوسیما، براساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای مفاد ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعت کاری بانک‌های عضو شورای هماهنگی بانک‌ها در بازه زمانی یادشده تعیین و ابلاغ شده است.

طبق این اعلام، شعب بانک‌ها در سراسر کشور در روز‌های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ به مشتریان خدمات ارائه می‌دهند و ساعت کاری کارکنان این شعب نیز از ۷:۰۰ تا ۱۴:۰۰ خواهد بود.

همچنین در روز‌های پنجشنبه، زمان فعالیت شعب برای مشتریان از ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ و برای کارکنان از ۷:۰۰ تا ۱۳:۰۰ اعلام شده است.

براساس این بخشنامه، واحد‌های ستادی بانک‌ها در شهر تهران نیز در روز‌های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۴:۰۰ فعالیت خواهند داشت.

این دستورالعمل به تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها ابلاغ شده است.