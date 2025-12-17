اختتامیه رویداد ملی ( الف تا ) در مشهد
اختتامیه رویداد ملی الف تا با هدف تعامل و همافزایی معلمان و مربیان در شهر مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،محمدتقی فخریان، دبیر همایش الفتا، با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش افزود: این سند امروز وارد مرحله عملیاتی شده است. در این مسیر، از تجربیات بسیار گسترده معلمان بهعنوان اصلیترین سرمایه برای اجرایی شدن سند تحول استفاده میکنیم.
فخریان تأکید کرد: تعامل میان معلمان، دانشآموزان و اولیا نقش تعیینکنندهای در موفقیت نظام آموزشی دارد و همه این تعاملات در نهایت به شکلگیری تجربیات خوب، اثربخش و قابل تعمیم ختم میشود.
وی ادامه داد: امروز در آیین اختتامیه، از۱۰ منتخب کشوری، ۱۰۰ منتخب استانی و ۸۵ منتخب، تجلیل شد؛ معلمانی که با ارائه تجربههای خلاقانه و تحولآفرین، سهم مهمی در تحقق اهداف تربیتی مدارس داشتهاند.