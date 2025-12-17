در حاشیه عملیات اجرایی طرح فراهنگ اعلام شد:
باغ راه حضرت زهرا؛ شنبه به بهره برداری میرسد
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران گفت: عملیات اجرایی طرح فراهنگ نیز آغاز شده و مدت زمان اجرای آن حدود سه سال پیشبینی شده است.
علیاصغر کمالیزاده، در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح خدماتی فراهنگ که امروز برگزار شد، با اشاره به رویکردهای طرح فراهنگ گفت: طرح فراهنگ یک مجموعه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و گذران اوقات فراغت با تمرکز ویژه بر قشر سالمند است. با توجه به حرکت جامعه به سمت سالمندی، ضروری است در قالب برنامههای بازآفرینی شهری، نگاه ویژهای به نیازهای این قشر از شهروندان داشته باشیم.
وی با بیان اینکه طرح فراهنگ در زمینی به مساحت۳ هزارو ۲۰۰ مترمربع و با زیربنای حدود ۱۸ هزار مترمربع اجرا میشود، افزود: عملیات اجرایی این طرح امروز آغاز شد و مدت زمان اجرای آن حدود سه سال پیشبینی شده است. اعتبار اولیه در نظر گرفتهشده برای اجرای این طرح بالغ بر ۹۰۰ میلیارد تومان است.
کمالیزاده با اشاره به موقعیت مکانی طرح تصریح کرد: طرح فراهنگ در مجاورت طرحهای بازآفرینی اسلامآباد و طرح مسکن کلید به کلید اجرا میشود و با توجه به احداث باغ بوتانیک در ضلع جنوبی این محدوده توسط سرمایهگذار، شاهد شکلگیری یک پهنه یکپارچه بازآفرینی شهری از محدوده آتیساز تا بزرگراه شهید همت در غرب بزرگراه شهید چمران خواهیم بود. هدف ما معرفی این محدوده بهعنوان یکی از محلات تابآور و نمونه شهر تهران است.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران درباره کاربریها و خدمات پیشبینیشده در این طرح گفت: فضاهای ورزشی شامل استخر، سونا و امکانات مرتبط، همچنین فضاهای فرهنگی از جمله فرهنگسرا، سالن اجتماعات و آمفیتئاتر در برنامه فیزیکی طرح پیشبینی شده است. علاوه بر این، کلاسها و خدمات آموزشی متناسب با سن و نیاز سالمندان در این مجموعه ارائه خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت بازآفرینی شهری و نوسازی بافتهای فرسوده خاطرنشان کرد: نگهداشت شهر محدود به بافتهای فرسوده با شاخصهایی مانند ریزدانگی یا نفوذپذیر نبودن نیست. بسیاری از ساختمانهایی که در دهههای ۶۰ و ۷۰ بر اساس آییننامههای قدیمی ساخته شدهاند، امروز با توجه به بهروزرسانی آییننامه ۲۸۰۰ و تصویب ویرایش چهارم آن، وارد مرحله فرسودگی میشوند. نوسازی شهری یک فرآیند مستمر و پایدار برای بهروز نگهداشتن شهر است.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره توسعه فراهنگ در سایر مناطق تهران اعلام کرد: طرح فراهنگ بهعنوان طرح اولیه در این حوزه تعریف شده و در صورت موفقیت، برنامهریزی برای اجرای طرح های مشابه در سایر مناطق شهر نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
کمالیزاده با اشاره به طرح باغراه حضرت زهرا اعلام کرد: مراسم افتتاح پروژه باغراه حضرت زهرا روز شنبه برگزار خواهد شد و این طرح به بهرهبرداری رسمی میرسد.
کمالیزاده در مراسم نیز با اشاره به طرحهای همجوار از جمله طرح مسکن کلید به کلید در اسلامآباد و برنامههای ورزشی مورد تأکید شهردار منطقه، گفت: مجموعه جدید بخشی از یک شبکه خدماتی یکپارچه در این محدوده خواهد بود.
کمالیزاده افزود: این طرح دستکم چهار خدمت دیگر را در منطقه تحت پوشش قرار میدهد و با تکمیل آن سرانه خدمات هفتگانه شهری از محدوده بزرگراه شهید همت تا مجموعه آتیساز بهصورت یکپارچه تامین خواهد شد.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به جایگاه طرحهای تحولگرای شهری و کمتوجهی به آنها در فضای رسانهای، تأکید کرد: در هیاهوی تبلیغات، بعضی طرحهای مؤثر شهری کمتر دیده میشوند؛ در حالی که ظرفیتهای واقعی توسعه در داخل کشور وجود دارد و نباید آنچه را خود داریم از بیگانه تمنا کنیم.
وی با اشاره به الگوهای بینالمللی برای بهرهبرداری از طرحهای بازآفرینی، گفت: برای طرح باغراه یک نظام بهرهبرداری تدوین کردیم و مشاهده شد که نمونههای مشابه در جهان وجود دارد. امروز میتوان با اطمینان گفت که نمونهای مشابه این طرح در نیویورک اجرا شده که بر روی مسیر راهآهن ساخته و به محور پیادهراه تبدیل شده است؛ یا در پاریس طرحی مشابه با کارکردهای صرفاً خدماتی شکل گرفته است.
کمالیزاده افزود:، اما ابعاد طرح ما در باغراه قابل توجهتر است: ایجاد سههزار واحد پارکینگ در تراز منفی یک، ۲۰ هزار مترمربع فضای خدماتی شامل قرائتخانه، حوزههای استارتاپی و مجموعههای ورزشی، ۱۱ کیلومتر مسیر دوچرخه، ۳.۳ هکتار فضای سبز و همچنین مجموعههای تجاری برای استفاده عمومی. اینها مؤلفههایی است که طرح را به یک طرح متفاوت تبدیل میکند و ظرفیت قرار گرفتن در مسیر دریافت جوایز بینالمللی را دارد.
مدیرعامل سازمان نوسازی با اشاره به دستاوردهای جهانی مجموعه، تصریح کرد: در انجمن بینالمللی مدیریت طرح، برای سال ۲۰۲۵ مدال طلای این انجمن به یک طرح اختصاص داده شد و تنها طرح ایرانی که موفق به کسب این عنوان شده، طرح باغراه است؛ افتخاری که در دوره مدیریت کنونی شهری و با حمایت شهردار تهران برای شهر فراهم شده و تقدیم مردم مناطق ۱۷ و ۱۸ شده است.