به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ ابوذر قریب زاده گفت: در جریان این بازدید، نحوه نگهداری و عرضه مرغ زنده و فرآورده‌های طیور، رعایت اصول بهداشتی، مدیریت پسماند و محل نگهداری پرندگان بررسی شد.

کارشناسان ضمن ارائه تذکرات لازم، بر ممنوعیت نگهداری و فروش پرندگان بدون مجوز، رعایت کامل ضوابط بهداشتی و دفع صحیح لاشه‌ها و پسماند‌های دامی تأکید کردند. اداره محیط زیست فومن اعلام کرد: با توجه به افزایش هشدار‌های مرتبط با آنفلوانزای حاد پرندگان، این پایش‌ها به‌صورت مستمر انجام خواهد شد و با هرگونه تخلف که موجب افزایش خطر شیوع بیماری شود، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.