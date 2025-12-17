در روزهای پایانی پاییز؛
برف و باران چهره قم را زمستانی کرد
از روز گذشته باران و برف در روستاهای مختلف استان قم چهره پاییز روستاها را سفید پوش کرد و هوای شهر قم را باران لطیف.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، روستای فردو، خاوه ووشنوه در شهرستان کهک، شهر سلفچگان، روستای انجیله در شهرستان جعفرآباد، برف همگی را سفید پوش کرد.
هواشناسی هم از دیروز تا پیش از ظهر جمعه هشدار نارنجی به دلیل فعالیت سامانه بارشی همراه با کاهش محسوس دما صادر کرده است.
