بارش ۱۴۱ میلیمتر باران در شهر جم ثبت شد
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان گفت: تا صبح امروز شهرستان جم با ۱۴۱ میلیمتر بارندگی رکورددار بیشترین بارش در استان بوده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، پیام مساعدی با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در سطح استان بوشهر و بهویژه در جنوب استان گفت: بررسی نقشههای هواشناس نشان میدهد تا روز شنبه به تناوب شاهد بارش باران، گاهی رگبار، رعدوبرق، وزش تندبادلحظهای و در مناطق مستعد ریزش تگرگ خواهیم بود.
وی با بیان اینکه از روز پنجشنبه دمای هوا در استان کاهش محسوسی خواهد داشت، افزود: در روزهای پنجشنبه و جمعه همزمان با ورود سامانه بارشی جدیدی به استان، ضمن افزایش شدت بارش و گسترش مناطق تحت تأثیر، سرعت وزش باد روی دریا و سواحل افزایش قابل ملاحظهای افزایش مییابد و تا بیش از ۷۰ کیلومتر در ساعت خواهد رسید که در پی آن خلیج فارس بهطور کامل مواج و طوفانی خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از ثبت مقادیر قابل توجه بارش باران در ایستگاههای هواشناسی استان خبر داد و اضافه کرد: ایستگاههای هواشناسی استان بوشهر تا صبح امروز چهارشنبه بارشهای متعددی را به ثبت رساندهاند.
وی با اشاره به بیشترین میزان بارشها در مراکز شهرستانهای استان، عنوان کرد: در این مدت، ایستگاه شهر جم با ثبت ۱۴۱.۸ میلیمتر بارش، بیشترین میزان بارندگی را در سطح استان به خود اختصاص داده است.
مساعدی ادامه داد: پس از جم، ایستگاههای دیر با ۷۸ میلیمتر، عسلویه با ۷۲ میلیمتر، کنگان با ۷۱.۷ میلیمتر، گناوه با ۱۱.۹ میلیمتر و بوشهر با ۵.۱ میلیمتر بارش، در رتبههای بعدی قرار دارند.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر همچنین میزان بارش ثبتشده در سایر ایستگاهها را خورموج ۵ میلیمتر، اهرم ۴.۱ میلیمتر، برازجان ۲.۹ میلیمتر و دیلم ۱.۲ میلیمتر اعلام کرد.